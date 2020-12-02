خلال فترة إيقاف العمرة..  تغيير 4 آلاف قطعة رخام بالمسجد الحرام

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المهام تضمنت تجهيز مصلى الإمام وإصدار 440 رخصة عمل

غيّرت الإدارة العامة للمشاريع التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا، أكثر من أربعة آلاف قطعة رخام في توسعة الملك فهد والمسعى، وتجهيز مصلى الإمام، وإصدار (437) رخصة عمل.

وقال مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عمار بن محمد الأحمدي: قطع الرخام المركبة في المسجد الحرام خلال فترة الجائحة (4002) قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ (1849) مترًا مربعًا، منها (3302) في توسعة الملك فهد، و(700) قطعة في المسعى.

وأضاف: التوسعة والمسعى تم تقسيمها أثناء أعمال التركيب إلى (18) زوناً، وبلغ الزون الأول في توسعة الملك فهد (160) قطعة، والثاني (458)، والثالث (537)، والرابع (409)، والخامس (410)، والسادس (571)، والسابع (415)، والثامن (307)، والتاسع (35).

وأردف "الأحمدي": تم تركيب (41) قطعة في الزون الأول للمسعى، والزون الثاني (63)، والثالث (104)، والرابع (93)، والخامس (62)، والسادس (74)، والسابع (83)، والثامن (89)، والتاسع (91).

وتابع: يتميز الرخام بأنه خالٍ من التشققات والتسوس، ويبلغ سمكه (3) سم، وأشرف على تركيبه، وتجهيز مصلى الإمام (15) مهندساً من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعملون على مدار الساعة.

وأكد "الأحمدي" أن أعمال التركيب تمت عبر إزالة الرخام القديم مع الحفاظ عليه، وتنظيف مساحة العمل، ورُوعي في أثناء خلط المواد؛ عدم إضافة التربة العادية لضمان عدم اصفراره مستقبلاً.

ولفت إلى تركيب فاصل التمدد من السيليكون لحماية الرخام من اختلاف النسب، كذلك تم التأكد من اتجاهه للقبلة ليستدل به المصلون.

وقال "الأحمدي" إنه تم نقل مصلى الإمام إلى الدور الأرضي، والاستفادة من فترة إيقاف العمرة والعمل في تجهيز مصلى الإمام الذي قسم إلى أجزاء، وخلال (18) يوماً جُهز المصلى، وتم تركيب (248) متراً مربعاً من الجبس بورد، مع إنهاء أعمال الدهان، ويحتوي المصلى على (38) سماعة، و(7) نجفات، و(7) وحدات دولابية للتكييف، و(140) وحدة إنارة، و(27) مخرج تكييف سطحي.