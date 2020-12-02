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أمانة الشرقية: البدء في مشروع اللوحات الإلكترونية الذكية بحاضرة الدمام

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أمانة الشرقية: البدء في مشروع اللوحات الإلكترونية الذكية بحاضرة الدمام أمانة الشرقية: البدء في مشروع اللوحات الإلكترونية الذكية بحاضرة الدمام
ضمن سعيها لمواكبة كل التطورات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030

أمانة الشرقية: البدء في مشروع اللوحات الإلكترونية الذكية بحاضرة الدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بمشروع المعلومات المرورية الذكية واللوحات الإلكترونية بحاضرة الدمام، والتي تأتي ضمن سعي الأمانة لمواكبة كل التطورات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: الأمانة قامت بتركيب 60 لوحة إلكترونية في عدد من الأماكن بحاضرة الدمام؛ بهدف توفير معلومات آنية مفصلة عن حركة المرور بما فيها زمن الرحلة وزمن التأخير على جميع الطرق الرئيسية بالحاضرة وعكس ذلك على خرائط محدثة بغرفة التحكم بالأمانة؛ للمساهمة بإدارة حركة المرور بفعالية وكفاءة عالية، من خلال عرض رسائل توعوية متعلقة بالسلامة المرورية لمستخدمي الطريق والحصول على معلومات عن زمن الرحلة لعدة وجهات مختلفة وعرضها على اللوحات الإلكترونية.

وأضاف: اللوحات الإلكترونية هي لوحات متغيرة (Variable Message Sign-VMS) تُعد بمثابة قناة تواصل مع الجمهور، تُستخدم عادة لإيصال عدد من المعلومات لمستخدمي الطريق مثل: زمن الرحلة، معلومات الطريق، أماكن الازدحام والاختناقات المرورية، ومعلومات أخرى تفيد قائدي المركبات بالحاضرة بتنقلاتهم اليومية.

وأردف: تتم الاستفادة من أنظمة المشروع لمعرفة أماكن الاختناقات المرورية الآنية، مما يتيح لمهندسي الأمانة مراقبة شاملة ودقيقة لحركة المرور، مثل عرض وقت الرحلات الفعلي لكل مسار أو جزء من الطريق، ونسبة التأخير في الطرق المحددة؛ مما يسهل اتخاذ تدابير استباقية وتحسين حركة المرور، ورفع الكفاءة التشغيلية للطرق الرئيسية والفرعية.

ولفت "الملا" إلى أنه عند وقوع حوادث مرورية أو ازدحام مروري؛ فإنه باستطاعة مراقب حركة المرور اتخاذ إجراءات وقائية وتدابير استباقية من خلال تزويد الجهات المعنية والجمهور (قائدي المركبات) بمعلومات أدق عن زمن الرحلة، مع إبلاغهم بوجود اختناق مروري في ذلك الجزء من الطرق، وعرض تلك المعلومات على اللوحات الإلكترونية (VMS).

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة لفك الاختناقات المرورية؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول جذرية وتنفيذ مشاريع نوعية لمعالجة مشكلة الاختناقات المرورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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