أخبار عاجلة

"بلا قيود" مع مارغريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري -
لقاحات فيروس كورونا: كيف تعمل وما هي عوامل القوة والضعف في كل منها؟ -
أتوبيس السعادة - اعرف إيه هي خطوات دخول الكشافة المصرية -
أتوبيس السعادة - اعرف دور "الكشافة" من "أسماء وأحمد" قادة الكشافة -
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - لقاء مع النجوم إيمان العاصي وشريف سلامة وكريم صبحي -
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - لقاء خاص مع المؤلف تامر حبيب والفنان سامر المصري -
مساء dmc - مع إيمان الحصري | الأحد 6/12/2020 | الحلقة الكاملة -
مساء dmc - لقاء خاص مع الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق -
مساء dmc - زاهي حواس: عارفين كل حاجة عن التحنيط واستمر حتى العصر الروماني -
مساء dmc - زاهي حواس يحكي قصص شخصية له مع مومياوات فرعونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد اختفائه الذي حيّر العالم.. يكشف مصير هيكل يوتا المعدني

Print
ما حكاية الرجال الأربعة؟.. وهل ظهر الهيكل في أوروبا؟

بعد اختفائه الذي حيّر العالم.. فيديو يكشف مصير هيكل يوتا المعدني

ما زال الغموض يلف قصة الهيكل المعدني الذي ظهر في صحراء يوتا الأمريكية، وخاصة بعدما اختفى فجأة؛ حيث حاولت نظرياتٌ تفسيرَ الحادثة بوقوف كائنات فضائية وراء الأمر؛ وهو ما نفاه مؤخرًا أحد المصورين الذين كانوا في الموقع لحظة إزالة العمود المعدني.

حكاية الرجال الأربعة

وحسب "سكاي نيوز" قال روس في منشور على حسابه في "إنستغرام": إن الهيكل المعدني قد أزيل بواسطة مجموعة من الرجال؛ حيث شاهد أربعة منهم وهم يتحادثون قائلين: "لا تتركوا أي أثر".

وأوضح أنه توجه إلى موقع الهيكل برفقة من أصدقائه لالتقاط صور للعمود المعدني البراق، وبعد انتهائه من المهمة، سمع أصواتًا قادمة إلى المكان.

وأضاف: "ظهر أربعة رجال ودفعوا الهيكل على الأرض دون استخدام أي أدوات، ومن ثم حملوه على عربة جر؛ بينما كانوا يحثون بعضهم على عدم ترك أي آثار لهم في الموقع".

وبيّن "روس" أنه لم يتدخل أو يحاول إيقاف الرجال لاعتقاده بأن وجود هذا الهيكل بالمكان وإقبال الناس على زيارته؛ قد يدمر البيئة البرية والمشهد الطبيعي للصحراء.

وقد نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، يكشف ما حدث للهيكل المعدني في يوتا، وعلّقت قائلة: "الآن نعرف أن الكائنات الفضائية لم تأخذه كما روج البعض عقب اختفائه".

قصة هيكل رومانيا

وأثيرت تكهنات كثيرة بشأن الهيكل المعدني، خصوصًا بعدما أشارت وسائل إعلام محلية رومانية إلى أن العمود الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، شوهد على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت، شمال شرقي رومانيا.

وذهبت بعض الآراء إلى أن الهيكل قد نُصّب تكريمًا لفيلم الخيال العلمي "2001: ملحمة الفضاء" للكاتب آرثر سي كلارك؛ حيث يظهر مجسم شبيه به في العمل.

من جانبها قالت دائرة إدارة الأراضي في يوتا، إنها لم تحقق في اختفاء الهيكل ولم تقم بإزالته؛ وذلك لاعتبارها العمود "ملكية خاصة"؛ حسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

فيديو غريب.. شاهد ما حدث لرجل لحظة إعطائه حقنة

فيديو غريب.. شاهد ما حدث لرجل لحظة إعطائه حقنة

بالفيديو: جمل يقتحم مستشفى في مصر.. ومعاقبة ممرضة

بالفيديو: جمل يقتحم مستشفى في مصر.. ومعاقبة ممرضة

شبكة عيون الإخبارية