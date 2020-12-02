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"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

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"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة "الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة
"المدني" دعت إلى اتباع الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الخرمة، الطائف، وتربة، والمويه، ورنية، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر -بإذن الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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