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الباحة.. 15500 مستفيد من خدمات مركز الغدد الصماء والسكري

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الباحة.. 15500 مستفيد من خدمات مركز الغدد الصماء والسكري الباحة.. 15500 مستفيد من خدمات مركز الغدد الصماء والسكري
"الصحة": يقدم خدماته من خلال عيادات لمختلف أوجه علاج المرض

الباحة.. 15500 مستفيد من خدمات مركز الغدد الصماء والسكري

قدّم مركز الغدد الصماء والسكري في مستشفى الملك فهد في الباحة، خدماته الصحية والعلاجية لمرضى السكري في منطقة الباحة لقرابة 15500 مريض؛ منهم 13000 بالغ و2500 طفل، فيما بلغ عدد مراجعات المرضى خلال هذا العام 16800 للبالغين و601 مراجعة للأطفال.

وأبانت صحة الباحة أن المركز يقدم خدماته من خلال عيادات لمختلف أوجه علاج مرض السكري ومن أهمها عيادة العيون، استفاد منها 2950 مراجعاً، و1600 مراجع لعيادة صحة الفم، إضافة إلى 651 مراجعاً لعيادة القدم السكرية.

وقدّمت عيادة التثقيف الصحي خدماتها التثقيفية للمرضى حول مرض السكري؛ استفاد منها 1800 مراجع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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