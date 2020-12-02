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فيصل بن فرحان: لم تتوان في الدفاع عن القضية الفلسطينية

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وأشار فيصل بن فرحان إلى، أن القضية الفلسطينية ما تزال على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

وقال الوزير السعودي، "إن موقف المملكة العربية ما يزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة العربية السعودية وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف وزير الخارجية السعودي، "تعرب المملكة العربية السعودية مجددا عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وأن ذلك يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".

وأشار فيصل بن فرحان، إلى أن "الشعب الفلسطيني قد عانى في الحصول على أهم حقوقهم لإرساء نمو اقتصادي يسهم في توفير سبل العيش وتحسين أوضاعهم، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد – 19.

وشدد الوزير السعودي على، أن دعم المملكة لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية الفلسطينية، ودفاع عن حقوق الفلسطينيين والعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة، مشدداً على أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وأن تتكثف الجهود الدولية لإنهاء الصراع وتعزيز استقرار المنطقة.

جاء ذلك في الرسالة التضامنية التي بعث بها وزير الخارجية السعودي، يوم الثلاثاء، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

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