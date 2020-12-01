الأفلاج.. تكريم مواطن سخر عقاره التجاري محجراً صحياً لمصابي كورونا

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لتعزيز المبادرات المجتمعية وقيم العمل التطوعي

كرّمت لجنة تنمية الأفلاج، اليوم، المواطن مبارك العاتي، نظير مبادرته الاجتماعية بتسخيره عقاره التجاري "شقق مفروشة" تحت تصرف وزارة الصحة، لتكون محجراً صحياً لمصابي كورونا.

جاء ذلك، بحضور محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، ومدير تنمية الأفلاج، معجب الكبرى، ورئيس لجنة الأفلاج، مرضي الحبشان.

وأتى تكريم لجنة تنمية الأفلاج للمواطن "العاتي"، لتعزيز المبادرات المجتمعية وقيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية وتوفير كل الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا، ونشر التوعية بأهمية العمل التطوعي كدور تكاملي عبر القنوات والجهات الرسمية.