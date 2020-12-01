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"الوباء سيعيدنا للوراء".. "ميركل": "كورونا" سيغير ميزان القوى العالمي لصالح آسيا

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"الوباء سيعيدنا للوراء".. "ميركل": "كورونا" سيغير ميزان القوى العالمي لصالح آسيا "الوباء سيعيدنا للوراء".. "ميركل": "كورونا" سيغير ميزان القوى العالمي لصالح آسيا
أشارت إلى انتعاش اقتصادي في الصين وكوريا الجنوبية

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الثلاثاء)، أن سيغير ميزان القوى العالمي بشكل أكبر لصالح آسيا.

وقالت "ميركل" في قمة رقمية حكومية: "إن الوباء سيعيدنا للوراء اقتصاديًا، لكنه أدى إلى انتعاش اقتصادي في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، حيث يرتدي المزيد من الناس الأقنعة وكان هناك عدد أقل من المظاهرات ضد عمليات الإغلاق"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت أن ألمانيا لا تريد السيطرة على سكانها بالطريقة التي فعلت بها الصين، ولكن كان عليها بذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وأطلقت الشرطة الألمانية الشهر الماضي خراطيم المياه ورذاذ الفلفل في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في برلين الغاضبين من قيود فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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