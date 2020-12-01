غسيل وتطهير محطات مياه الشرب بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

الإسماعيلية- مصراوي:

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الفنيين وعمال الشركة انتهوا من أعمال غسيل وتطهير مرشحات ومروقات عدد من محطات مياه الشرب بالإسماعيلية.

وأوضح أن من بين المحطات التي جرى الانتهاء من تطهيرها محطة مياه أبو صوير الكبرى، ومحطة التل الكبير، والقنطرة غرب، وفايد الكبرى، وعين غصين الكبرى، وذلك تحت إشراف خالد اللفطي مدير محطات قطاع مياه الإسماعيلية.

وأشار رئيس شركة المياه إلى أن الهدف من أعمال التطهير توفير مياه شرب بمستوى عالي الجودة للمواطنين، إذ جرى اتباع أحدث الأساليب العلمية لتنقية المياه من الشوائب مثل الطمي والرمال والشوائب، والترسيب والتقطير تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسئول الشؤون الصحية.