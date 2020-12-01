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اجتماع لتقييم جاهزية "سعود الطبية" لتعزيز مواجهة مخاطر الصحة العامة

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اجتماع لتقييم جاهزية "سعود الطبية" لتعزيز مواجهة مخاطر الصحة العامة اجتماع لتقييم جاهزية "سعود الطبية" لتعزيز مواجهة مخاطر الصحة العامة
للوقوف على استعدادات التعامل مع الحوادث والكوارث النووية والإشعاعية

اجتماع لتقييم جاهزية

عقدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الكوارث والنقل الإسعافي اجتماعًا مع فريق الطوارئ النووية والإشعاعية ببرنامج الحماية من الإشعاع بالوكالة المساعدة للصحة الوقائية بوزارة الصحة.

ونوّه رئيس قسم الكوارث والنقل الإسعافي الدكتور عمر عثمان، بأن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الجاهزية لمواجهة مخاطر الصحة العامة للتعامل مع الحوادث والكوارث النووية والإشعاعية.

من جهته، أوضح مسؤول الحماية من الإشعاع بقسم الطب النووي الدكتور علي العامري، أن الاجتماع يهدف للتقييم المبدئي لمدى جاهزية المنشأة وفريق الطوارئ النووية والإشعاعية بمدينة الملك سعود الطبية.

وأشار العامري، إلى أن دور المدينة يتمثل في تشكيل فريق الاستجابة بمدينة الملك سعود الطبية كمرجع للتعامل مع الحوادث والكوارث النووية والإشعاعية.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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