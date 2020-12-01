"محافظ المسارحة" يدشّن جمعية "تواصل" للحماية من العنف الأسري

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اطلع على أقسام المبنى والبرامج والمشروعات المقدمة للمعنفين والمعنفات

دشن محافظ المسارحة عبدالله بن محمد الريثي أمس الاثنين، جمعية تواصل للحماية من العنف الأسري.

واطلع الريثي عبر عرض مرئي على أقسام المبنى، واستمع لشرح رئيس مجلس الإدارة حسين بن محمد فقيهي، عن أقسام الجمعية التي تضم القسم المالي والبحث والبرامج والمشاريع وتنمية الموارد والقسم النسائي، وما تقدمه من خدمات للمجتمع.

وامتدح الريثي دور الجمعية بكلمة شملت عبارات تحفيزية وشَكَر القائمين عليها.

من جهته، قدّم "فقيهي" شرحًا مفصلًا عن الجمعية منذ تأسيسها، كما تحدّث عن رسالة الجمعية وأهدافها ورؤيتها وبرامجها المستقبلية التي تقدم كل ما يحتاجه المعنف والمعنفة من دعم، ورعاية في ظل ما تحظى به هذه الفئة الغالية من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدًا بذل قصارى جهود الزملاء الأعضاء المتطوعين والمتطوعات؛ في ظل توجيهات أمير المنطقة.

وشاهد الجميع بعد ذلك عرضًا مرئيًّا عن أهداف وسياسات الجمعية وما تقدمه من برامج وخدمات.

وفي الختام قدّم رئيس الجمعية درعًا تذكاريًّا عبارة عن شعار الجمعية للمحافظ.

محافظ المسارحة عبدالله بن محمد الريثي