مصرع 2 في واقعة طعن مختل عقليًا لـ6 أشخاص في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت واقعة تعدي مختل عقليًا على 6 أشخاص بسكين في الشارع بقرية السيفا، مصرع اثنين من مصابي الحادث، متأثرين بإصابتهم، بينما يتم الآن إسعاف 4 آخرين، اثنين منهما فى حالة خطرة وفي غرفة العمليات بببنها الجامعي، وأخران جرى نقلهما الى احدى المستشفيات الخاصه ببنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة جثتي المجني عليهما، وطلب تحريات المباحث والإستعلام عن حالة المتهم النفسية والذهنية.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز طوخ، العميد تامر موسى يفيد بتعدي مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين تعدي مريض نفسي يدعى "أحمد.ج" على كلا من محمد عبد العليم أحمد 60 عامًا، عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا خامسة كلية طب توفى هو الأخر متأثرا بإصابته.

فيما أصيب كلا من منصور علي متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطالله بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، كما جرى نقل الاثنان الأخران إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعلاج.

وانتقل مدير الأمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين وأمر بتوفير الرعايه الطبيه لهم فورا، فيما جرى القبض على المتهم والسيطرة عليه وجارى العرض على النيابة للتحقيق. ​

