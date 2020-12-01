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اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة جريمة الحوثي بحق المدنيين بالدريهمي

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الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة جريمة الحوثي بحق المدنيين بالدريهمي اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة جريمة الحوثي بحق المدنيين بالدريهمي
تسببت الهجوم في سقوط 8 قتلى من النساء والأطفال وجرح 10آخرين

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة جريمة الحوثي بحق المدنيين بالدريهمي

طالبت اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين العزل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وتسببت بسقوط ثمانية قتلى من النساء والأطفال وجرح عشرة آخرين.

وتفصيلاً ، أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تعد خرقًا صارخًا لجميع المبادئ والقوانين الإنسانية والدولية، وهي امتدادٌ للانتهاكات العديدة التي تنتهجها هذه الميليشيا بحق المدنيين الأبرياء في كل أرجاء اليمن، وتمثل استمرارًا لانتهاكها لمقتضيات اتفاق الحديدة، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة البشعة تظهر النوايا الحقيقية لهذه الميليشيا الإرهابية التي لا تلتزم بأي اتفاقيات ولا تحترم أي أعراف إنسانية أو قوانين دولية.

وأعرب البيان عن إدانة الوزارة بأشد العبارات لهذا الاستهداف الدموي، كما طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لاستمرار هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية, كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة جريمة الميليشيا بحق المدنيين في الدريهمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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