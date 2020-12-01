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في ارتفاع جديد.. تسجل 370 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

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في ارتفاع جديد.. مصر تسجل 370 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة في ارتفاع جديد.. تسجل 370 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات هو 115911 من بينهم  102718 متعافيًا

في ارتفاع جديد.. مصر تسجل 370 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الاثنين، عن خروج 122 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 115911 حالة من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و 6650 حالة وفاة.

وذكر متحدث الصحة المصرية أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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