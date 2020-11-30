أخبار عاجلة

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العين السورية

Print
انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العين السورية انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العين السورية

جي بي سي نيوز :- نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر أهلية، اليوم الجمعة، قولها، إن سيارة مفخخة انفجرت على حاجز لفصائل في قرية تل الجنب غرب مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.

وأفادت معلومات، بسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في قرية تل الجنب التابعة لبلدة المبروكة.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بأن "سيارة ملغمة انفجرت بحاجز يتبع لفصيل "أحرار الشرقية" الموالي لتركيا في قرية مبروكة الواقعة غربي رأس العين ضمن الريف الشمالي لمحافظة الحسكة".

وأضاف المرصد، أن "الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جروح بعضهم خطيرة مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية".

المصدر: السورية+ المرصد

جي بي سي نيوز

شبكة عيون الإخبارية