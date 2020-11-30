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"تعليم الرياض" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في "جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن لذوي الإعاقة"

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آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح هو 15 جمادى الآخرة المقبل

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، جميع المدارس إلى حثّ وتشجيع طلاب وطالبات التربية الخاصة على المشاركة في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة في دورتها الخامسة والعشرين، والمقرر إقامتها في مكة المكرمة.

ذكر ذلك مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنَّام، مؤكداً على أهمية الجائزة ومكانتها وتأثيرها الإيجابي في فئات أبنائنا الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة لحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته.

وأشار "الغنَّام" بأنه يمكن الاطلاع على شروط القبول عبر موقع الجائزة وتعبئة استمارة الترشيح عبر الرابط https://cutt.us/5QYmv وإرسالها عبر البريد الإلكتروني quran@dca.org.sa، لافتاً بأن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح هو 15 من جمادى الآخرة 1442هــ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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