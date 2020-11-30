معدات "النقل" تبدأ فتح طرق 11 قرية بأضم .. والبلدية تتحرك غدًا

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استجابة للاستغاثة التي أطلقها السكان عبر "سبق" مساء أمس

باشرت معدات وزارة النقل التابعة للفرقة الخامسة بغميقة، منذ صباح اليوم الاثنين، أعمالها في فتح الطرق المغلقة بقرى الفحو بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بعدما أغلقت الطرق بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة يوم السبت الماضي .

وقد بدأت المعدات بفتح طرق قريتى الوصال والأحياء وفي طريقها لفتح بقية الطرق .

وقال مدير العلاقات العامة ببلدية محافظة أضم يحى المعافا، لـ"سبق": إنه لا يوجد أي طريق تابع للبلدية من الطرق المغلقة بقرى الفحو ، وإن جميعها تابع لوزارة الطرق .

وأضاف: يوجد طريق واحد تمت سفلتته من قبل البلدية وهو الآن مفتوح أمام المركبات، وستبدأ البلدية يوم غد الثلاثاء بصيانته.

وأردف "المعافا": معدات البلدية تعمل حاليًا على فتح الطرق المغلقة بمركز حقال، وسيتم غدًا نقلها لقرى الفحو .

وكان سكان 11 قرية بمحافظة أضم قد أطلقوا نداء استغاثة، مساء أمس، عبر "سبق"، لبلدية المحافظة والفرقة الخامسة للنقل بغميقة؛ من أجل فتح الطرقات المغلقة منذ يوم السبت بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.

وذكر الأهالي أن الطرق التي تؤدي إلى قرى المشرقة والمعتق والوصال والسكي وريع الشاجن وحرف أذن والخدره والريعان وركب الجبيه، جميعها مغلقة بالكامل، ولا يستطيع أحد الخروج من تلك القرى أو الدخول إليها سوى سيرًا على الأقدام، أما السيارات فلا تستطيع العبور، سواء الصغيرة منها أو ذات الدفع الرباعي.