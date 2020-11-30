أخبار عاجلة

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا"

Print
"موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا" "موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا"
الجرعات الأولى قد تصل في 21 ديسمبر

أعلنت شركة "موديرنا" اليوم (الاثنين)، أنها طلبت تفويضًا طارئًا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح المستجد في البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أوردته "فرانس 24"، أن لقاحها فعال بنسبة 94.1 في المئة، كما أنه نجح بنسبة 100 في المئة في منع حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجرعات الأولى من اللقاح قد تصل إلى الأمريكيين في 21 ديسمبر المقبل، إذا ما جرت موافقة الهيئة على تفويض "موديرنا".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مساء dmc - الإعلامي رامي رضوان يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 4187 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية