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الكويت: 209 إصابات جديدة بـ"كورونا"

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الكويت: 209 إصابات جديدة بـ"كورونا" الكويت: 209 إصابات جديدة بـ"كورونا"
ارتفاع حالات التعافي إلى 137,071 شخصًا

الكويت: 209 إصابات جديدة بـ

سجلت الكويت 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142,635 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 880 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4684 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 658 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137,071 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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