أخبار عاجلة

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الشرقية تطيح بوافد امتهن النصب والاحتيال

Print
شرطة الشرقية تطيح بوافد امتهن النصب والاحتيال شرطة الشرقية تطيح بوافد امتهن النصب والاحتيال
المتهم اتخذ من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه

شرطة الشرقية تطيح بوافد امتهن النصب والاحتيال

صَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على "وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر"، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، متخذاً من مقر إقامته بمحافظة الخبر وكراً لتنفيذ جرائمه، حيث ضُبط بحوزته عدد من الأوراق المُزيفة وكميةٍ من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات.

وقال "الدريهم": تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.شرطة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

شبكة عيون الإخبارية