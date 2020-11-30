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نجاح تركيب قسطرة الغسيل البروتيني في مستشفى الملك فهد في جازان

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نجاح تركيب قسطرة الغسيل البروتيني في مستشفى الملك فهد في جازان نجاح تركيب قسطرة الغسيل البروتيني في مستشفى الملك فهد في جازان
بواسطة الأشعة التداخلية.. والإجراء يقلل معدل زيارات المرضى

نجاح تركيب قسطرة الغسيل البروتيني في مستشفى الملك فهد في جازان

تمكّن أطباء الأشعة التداخلية، بالتعاون مع أطباء قسم الكلى في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان، من تركيب قسطرة الغسيل البروتيني لمريض بواسطة الأشعة التداخلية؛ وذلك لأول مرة في منطقة جازان.

وقال الفريق الطبي: إن هذا الإجراء سيساهم في تقليل زيارات المرضى لعمل الغسيل في المستشفى وسهولة إجراء الغسيل في منازلهم.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للخدمات التخصصية التي تقدّمها وحدة الأشعة التداخلية لمرضى الفشل الكلوي؛ من تركيب قساطر الغسيل الدموي الدائمة، وكذلك إعادة فتح وتوسعة وصلات الغسيل المتجلطة والضيقة.مستشفى الملك فهد المركزي جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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