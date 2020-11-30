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جدة.. "كفى" تختتم مبادرة "نقي" للتوعية بأضرار التدخين

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جدة..

اختتمت جمعية "كفى" بجدة، مبادرة "نقي" للتوعية بأضرار التدخين، والتي استمرت ٣ أيام بأحد المجمعات التجارية بجدة، ضمن فعاليات اليوم العالمي لسرطان الرئة.

وأفاد مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة إبراهيم الحمدان، بأن الفعالية التي تمت بالشراكة مع جمعية " جدة" وبمشاركة مميزة من عيادات أندلسية وعشرات المتطوعين في المجال الصحي عبر منصة التطوع؛ أثمرت -ولله الحمد- عن إقلاع ١٢١ حالة عن السموم، وطالبهم بمتابعة البرنامج العلاجي عبر عيادات "كفى" المنتشرة بمنطقة مكة؛ فيما بلغ إجمالي المستفيدين منذ انطلاق الفعالية ما يتجاوز ٦٠٠ شخص.

وشكر "الحمدان" باسم "كفى" جميع الجهات التي تعاونت، والجهة التي استضافت الفعالية؛ موضحًا أن الجمعية لا تخلو برامجها ومبادراتها من إشراك المتطوعين وفق رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠.

جدة..

جدة..

جدة..

جمعية كفى جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية