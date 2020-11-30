شاهد من جدة.. ضبط 3 محلات دواجن مخالفة تذبح بطريقة غير نظامية

★ ★ ★ ★ ★

"لجنة رباعية" تقف للتأكد من خلوّ الأسواق من أنفلونزا الطيور والمتابعة

وقفت لجنة رباعية، على محلات بيع الدواجن في حي المنتزهات جنوب محافظة جدة، برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، ومكتب العمل بالمحافظة، وبمشاركة الجهات المساندة ممثلة في: "بلدية أم السلم الفرعية، وإدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية"؛ وذلك للتأكد من خلو الأسواق من أنفلونزا الطيور.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أنه تم ضبط (3) محلات غير مرخصة تقوم ببيع الدجاج الحي وذبحه بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلى وجود عمالة مخالفة للنظام "مجهولة الهوية"؛ مما أدى إلى إغلاق المحلات فورًا ومصادرة الأواني والمعدات المستخدمة في الذبح، وتم تطهير المواقع بالمبيدات الحشرية وتعقيمها بالمطهرات، وأخذ على أصحابها التعهدات اللازمة بعدم البيع مستقبلًا حتى تصحيح أوضاعهم وتم إعداد محضر من قِبَل اللجنة بذلك.

وأكد "الشيخ" أن هذه الجولات التفتيشية، استمرار للجهود المبذولة من قِبَل لجنة أنفلونزا الطيور "النتافات"، وهي جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية؛ كمحلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية؛ وذلك لمتابعة عملها ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لتفشي أي وباء لا سمح الله.

من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، على جميع مشاريع الدواجن في المنطقة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع؛ داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه أو مخالفات على رقم طوارئ الثروة الحيوانية (٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠) والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة.

يُذكر أن لجنة أنفلونزا الطيور، تكونت بناء على توجيه محافظ جدة، والذي بموجبه شكل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، لجنة مكونة من رئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، ومكتب العمل؛ وذلك للوقوف على الوضع الصحي العام.

وزارة البيئة والمياه والزراعة جدة