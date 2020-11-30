أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

التنمر على شيكابالا.. كرة القدم مجرد لعبة

Print
مواضيع متعلقة
بايدن يعلق لـCNN على تبعات اغتيال العالم النووي الإيراني وسياسته تجاه طهران

بايدن يعلق لـCNN على تبعات اغتيال العالم النووي الإيراني وسياسته تجاه طهران

"هل سيحور لقاح كورونا خلايا الجسم".. سانجاي غوبتا يجيب على أسئلة الناس ومخاوفهم

"هل سيحور لقاح كورونا خلايا الجسم".. سانجاي غوبتا يجيب على أسئلة الناس ومخاوفهم

تركي الفيصل يتحدث لـCNN عن أبرز أزمات المنطقة ومستقبل العلاقات مع أمريكا

تركي الفيصل يتحدث لـCNN عن أبرز أزمات المنطقة ومستقبل العلاقات مع أمريكا

لماذا ضحك بايدن عندما سأله مذيع CNN عن أهمية حضور ترامب حفل تنصيبه؟

لماذا ضحك بايدن عندما سأله مذيع CNN عن أهمية حضور ترامب حفل تنصيبه؟

شبكة عيون الإخبارية