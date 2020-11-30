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الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروماني بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروماني بذكرى اليوم الوطني لبلاده الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروماني بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروماني بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس؛ رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فيرنير يوهانس؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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