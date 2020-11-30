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383 مليون زيارة لـلمنصة منذ بدء الفصل الدراسي الأول

قالت منصة مدرستي، إن أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المنصة عبر حسابها على تويتر: بتفاعلكم وإبداعكم.. أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي، وعدد الزيارات 383 مليون زيارة لـ #منصة_مدرستي منذ بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.

وفي سياق متصل أشارت وزارة التعليم، إلى 133 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.منصة مدرستي وزارة التعليم