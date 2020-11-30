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أكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي

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أكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي أكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي
383 مليون زيارة لـلمنصة منذ بدء الفصل الدراسي الأول

أكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي

قالت منصة مدرستي، إن أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المنصة عبر حسابها على تويتر: بتفاعلكم وإبداعكم.. أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي، وعدد الزيارات 383 مليون زيارة لـ #منصة_مدرستي منذ بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.

وفي سياق متصل أشارت وزارة التعليم، إلى 133 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.منصة مدرستي وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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