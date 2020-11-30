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جودة الخدمات لقاطني ينبع الصناعية في "لقاء المدينة" غدًا.. أفكار وخبرات

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جودة الخدمات لقاطني ينبع الصناعية في "لقاء المدينة" غدًا.. أفكار وخبرات جودة الخدمات لقاطني ينبع الصناعية في "لقاء المدينة" غدًا.. أفكار وخبرات
يتضمن اللقاء عرضًا مرئيًّا عن إنجازات الهيئة الملكية وعرض المستجدات

جودة الخدمات لقاطني ينبع الصناعية في

تعقد الهيئة الملكية بينبع، غدًا الثلاثاء، بمركز الملك فهد الحضاري، لقاء المدينة بين قاطني مدينة ينبع الصناعية وقيادات الهيئة الملكية بينبع؛ حيث يهدف اللقاء إلى تبادل الأفكار والاقتراحات؛ بما ينعكس على تحسين وتطوير مستوى جودة الخدمات بالمدينة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة التي من شأنها الرقي بالخدمات التي تصب في خدمة الصالح العام.

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء عرضًا مرئيًّا عن إنجازات الهيئة الملكية بينبع، واستعراض أبرز المستجدات في مدينة ينبع الصناعية، وتبادل وجهات النظر، وتقديم المبادرات البنّاءة، وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات؛ مما يعود بالفائدة على قاطني مدينة ينبع الصناعية.

وتهدف الهيئة الملكية بينبع من هذا اللقاء إلى تبادل الأفكار والخبرات، وإتاحة الفرصة لقاطني مدينة ينبع الصناعية لمناقشة الموضوعات الخدمية وتجويد هذه الخدمات التي تمس حياتهم وطرح أفضل السبل لتطويرها؛ بما ينعكس إيجابًا على تطوير العمل وتحقيق التنمية المنشودة.الهيئة الملكية بينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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