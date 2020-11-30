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"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة على جازان وعسير والباحة والمرتفعات

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"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة على جازان وعسير والباحة والمرتفعات "الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة على جازان وعسير والباحة والمرتفعات
سحب ممطرة على الرياض والشرقية والقصيم وحائل.. وانخفاض درجات الحرارة بالشمالية والوسطى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يُتوقع أن تعاود الفرصة لتكوُّن السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، ومرتفعات المدينة المنوّرة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكوُّن الضباب على المنطقتَين الشمالية والوسطى وأجزاءٍ من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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