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"عبد الملك" يبحث مع السفير الروسي جهود التحريك السياسي مقابل التصعيد الحوثي

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"عبد الملك" يبحث مع السفير الروسي جهود التحريك السياسي مقابل التصعيد الحوثي "عبد الملك" يبحث مع السفير الروسي جهود التحريك السياسي مقابل التصعيد الحوثي
أكد حرص اليمنية على إحلال السلام والتعامل بإيجابية مع الجهود الأممية

التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أمس الأحد، بسفير الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحة الداخلية لليمن، ومنها ما يتصل بالخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة ضمن تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أنهُ جرى خلال اللقاء استعراض جهود المبعوث الأممي لتحريك العملية السياسية التي تقابل بتصعيد عسكري من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدافها المتكرر للمدنيين والملاحة الدولية، والدور المطلوب من المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للضغط عليها للتعاطي الإيجابي مع التحركات الأممية.

وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على حرص حكومة بلاده على إحلال السلام والتعامل بإيجابية مع الجهود الأممية والدولية الساعية لذلك، لافتاً الانتباه إلى أن كل التصرفات والأعمال الحوثية الإرهابية تؤكد عدم جديتها في الحل السياسي ومضيها في تنفيذ أجندة داعميها لابتزاز المجتمع الدولي.

من جهته، جدد السفير الروسي دعم بلاده الشرعية في اليمن وجهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن، وكذا تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن ثقته في أن تشكيل الحكومة الجديدة سيمثل انفراجة مهمة في الجوانب المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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