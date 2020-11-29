أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

68 وفاة و 3598 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

Print
68 وفاة و 3598 اصابة جديدة بكورونا في الأردن 68 وفاة و 3598 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سجل اليوم 3598  اصابة جديدة بفيروس كورونا ،  توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

- (999) في محافظة العاصمة عمّان.

- (989) في محافظة إربد، منها (98) في الرمثا.

- (270) في محافظة الزرقاء.

- (264) في محافظة الكرك.

- (246) في محافظة جرش.

- (230) في محافظة البلقاء.

- (218) في محافظة العقبة.

- (107) في محافظة مأدبا.

- (102) في محافظة المفرق.

- (91) في محافظة معان، منها (51) في البترا.

- (56) في محافظة عجلون.

- (26) في محافظة الطفيلة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (214,307) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (63,041) حالة.

و سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,694) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (204) حالة، فيما غادرت (222) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,941) حالة، منهم (462) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,862) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (142,710) حالة.

وتمّ إجراء (20,676) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,525,992) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (17,4%).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن : فقدان 12% من الرجال و14% من النساء لوظائفهم بسبب كورونا والاحصاءات تعلق

الأردن : فقدان 12% من الرجال و14% من النساء لوظائفهم بسبب كورونا والاحصاءات تعلق

52 وفاة و 3591 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

52 وفاة و 3591 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

قبيل انعقاد مؤتمر مساعدة الشعب اللبناني.. باريس تؤكد أن العقوبات الأميركية لم تؤت أكلها

قبيل انعقاد مؤتمر مساعدة الشعب اللبناني.. باريس تؤكد أن العقوبات الأميركية لم تؤت أكلها

الأردن ضمن الدول التي ستحصل على احتياجاتها من لقاح كورونا

الأردن ضمن الدول التي ستحصل على احتياجاتها من لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية