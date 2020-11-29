أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

ألمانيا تقدم منحتين للأردن بقيمة 5ر77 مليون يورو

Print
ألمانيا تقدم منحتين للأردن بقيمة 5ر77 مليون يورو ألمانيا تقدم منحتين للأردن بقيمة 5ر77 مليون يورو

جى بي سي نيوز :-  أعلنت السفارة الألمانية في عمان عن تقديم منحتين ممولتين من جمهورية ألمانيا الاتحادية بمبلغ إجمالي مقداره 5ر77 مليون يورو للأردن.
وقالت السفارة في منشور لها على حسابها على الفيسبوك اليوم انه تم توقيع اتفاقيتين بهذا الخصوص مؤخرا، حيث تتضمن الاتفاقية الأولى منحة طارئة بقيمة 50 مليون يورو، للمساهمة في دعم الحماية الاجتماعية و الوقاية من الفقر الناتج عن أزمة كورونا، حيث سيصرف مبلغ المنحة دفعة واحدة قبل نهاية هذا العام لحساب صندوق المعونة الوطنية للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من برنامج تكافل الذي يهدف الى دعم 100 ألف أسرة فقيرة خلال عام 2021.
وتتضمن الاتفاقية الثانية منحة مقدارها 5ر27 مليون يورو لتمويل مشروع رواتب المعلمين لدعم تسريع حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم الرسمي للعام الدراسي 2020/2021 وهو إحد مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تهدف المنحة الى تمويل رواتب المعلمين والاداريين الاضافيين العاملين في الفترات المسائية في مدارس وزارة التربية التعليم.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن : فقدان 12% من الرجال و14% من النساء لوظائفهم بسبب كورونا والاحصاءات تعلق

الأردن : فقدان 12% من الرجال و14% من النساء لوظائفهم بسبب كورونا والاحصاءات تعلق

52 وفاة و 3591 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

52 وفاة و 3591 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

قبيل انعقاد مؤتمر مساعدة الشعب اللبناني.. باريس تؤكد أن العقوبات الأميركية لم تؤت أكلها

قبيل انعقاد مؤتمر مساعدة الشعب اللبناني.. باريس تؤكد أن العقوبات الأميركية لم تؤت أكلها

الأردن ضمن الدول التي ستحصل على احتياجاتها من لقاح كورونا

الأردن ضمن الدول التي ستحصل على احتياجاتها من لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية