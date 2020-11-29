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"إياتا": "جواز سفر كورونا" يسمح لحامله بدخول دول العالم دون حجر صحي

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"إياتا": "جواز سفر كورونا" يسمح لحامله بدخول دول العالم دون حجر صحي "إياتا": "جواز سفر كورونا" يسمح لحامله بدخول دول العالم دون حجر صحي
سيكون لركاب الطائرات والمسافرين الدوليين.. والبدء بالولايات المتحدة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أنه في المرحلة الأخيرة حاليًا من تطوير جواز السفر الرقمي لفيروس كورونا، الذي سيصبح مكونًا أساسيًّا في إعادة بناء صناعة السياحة العالمية التي حطمتها الجائحة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن جواز السفر الرقمي سيكون لركاب الطائرات والمسافرين الدوليين؛ لإثبات خلوهم من ، وكذلك لإثبات تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس.

وقال ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن الاختبار هو المفتاح الأول لتمكين السفر الدولي دون إجراءات الحجر الصحي. والمفتاح الثاني هو البنية التحتية العالمية للمعلومات اللازمة لإدارة ومشاركة بيانات الاختبار المطابقة لهويات المسافر بشكل آمن، والتحقق منها، بما يتوافق مع متطلبات مراقبة الحدود.

ومن المرجح أن يحصل المسافرون الذين يتلقون لقاح فيروس كورونا على تأكيد لتلقيحهم مرتبط بشكل رقمي بجوازات سفرهم الرسمية؛ إذ يقول اتحاد النقل الجوي الدولي إن جواز التطعيم سيريح السائحين، ويمكن أن يعيد تشغيل السفر الجماعي بسرعة في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لتوزيع لقاحات كل من شركتَي موديرنا وفايزر، وكلتاهما أعلنت أن لقاحها يتمتع بمعدلات عالية من الفاعلية، تصل إلى 95%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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