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وفاة "ديوب" نجم السنغال وقاهر الديوك في افتتاح مونديال 2002

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وفاة "ديوب" نجم السنغال وقاهر الديوك في افتتاح مونديال 2002 وفاة "ديوب" نجم السنغال وقاهر الديوك في افتتاح مونديال 2002
كان المهاجم الرئيس لمنتخب بلاده الذي تأهل لربع نهائي

وفاة

فارق لاعب الوسط الدولي السنغالي السابق، بابا بوبا ديوب، الحياة عن 42 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية والاتحاد السنغالي لكرة القدم، الأحد.

وفي التفاصيل، اشتهر ديوب في بلاده وعلى الساحة الدولية بتسجيله هدف الفوز ضد فرنسا حاملة لقب كأس العالم 1998م، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2002م، وفق سكاي نيوز عربية.

ويعد هدف ديوب في فرنسا وانتصار بلاده على "الديوك" من أكبر المفاجآت في المباريات الافتتاحية لبطولات كأس العالم عبر التاريخ.

ووفقًا لمصادر مختلفة، فإن ديوب توفي بعد صراع طويل مع مرض لم يكشف عنه حتى الآن.

وكان ديوب المهاجم الرئيس للجيل الذهبي لمنتخب السنغال وقتها، والذي استطاع الوصول إلى ربع نهائي المونديال، قبل أن يخرج على يد تركيا بالوقت الإضافي.

وشملت مسيرة ديوب الاحترافية مروره بنادي لنس الفرنسي، وفولهام ووست هام يونايتد وبرمنغهام سيتي في إنجلترا.

وأكد الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم، فيكتور سيسي، لوكالة فرانس برس، وفاة ديوب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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