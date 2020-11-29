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تسجيل 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

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تسجيل 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع تسجيل 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع
في إحصائية نشرتها "الداخلية".. وكانت منطقة مكة الأعلى بواقع (3290)

تسجيل 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من (كوفيد-19) 12855 مخالفة، وذلك خلال الفترة من 7 / 4 / 1442هـ إلى 13 / 4 / 1442هـ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية على تويتر oisaudiarabia@.

وتفصيلاً، سجّلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3290)، تلتها منطقة القصيم بـ(1980)، ثم الرياض (1956)، فالمدينة المنورة بـ (1609)، والمنطقة الشرقية بـ(1114)، وحائل (501)، والحدود الشمالية (470)، والجوف (432)، وتبوك (400)، وعسير (393)، والباحة (271)، ثم نجران بـ(257)، فجازان بواقع (182).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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