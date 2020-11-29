الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والطائي يتذوق طعم الفوز لأول مرة

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ثلاثة انتصارات وتعادلان في افتتاح الجولة السابعة لدوري الأولى

شهدت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، تعادلين وثلاثة انتصارات، في المباريات الخمس التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

واصل فريق الحزم سلسلة انتصاراته محققًا انتصاره السابع على التوالي بعدما تغلب على مضيفه الثقبة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ليوسع الفارق مع أقرب مطارديه في صدارة الترتيب إلى 6 نقاط بعدما جمع 21 نقطة بينما تجمد رصيد الثقبة عند نقطتين ليبقى في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية سيطر التعادل السلبي من دون أهداف على مواجهة الدرعية وضيفه أحد في اللقاء الذي استضافه ملعب نادي الرياض، وبالتالي رفع الدرعية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما حصد أحد النقطة العاشرة في المركز التاسع.

وحقق فريق الطائي أول انتصاراته هذا الموسم بعدما تغلب على ضيفه الجيل بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية ليصل للنقطة الرابعة فيما تجمد رصيد الجيل عند النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر.

وعلى الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة حقق الخليج ثالث انتصاراته وهذه المرة على حساب جدة بهدف دون رد ليصل للنقطة العاشرة في المركز الثامن فيما بقي جدة في المركز الثاني عشر بثماني نقاط.

وفي آخر مباريات اليوم حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة النجوم ونظيره الشعلة، وحصد الشعلة بهذا التعادل نقطته السادسة في المركز الخامس عشر، وحصد النجوم ثاني نقطة له، محتلاً المركز التاسع عشر.

وتستكمل غدًا الاثنين منافسات الجولة بإقامة خمس مباريات حيث يلتقي الكوكب مع الساحل والبكيرية مع عرعر فيما يستضيف الجبلين فريق هجر ويحل النهضة ضيفًا على نجران، وفي آخر المباريات يستضيف العدالة نظيره الفيحاء في قمة مباريات الجولة.