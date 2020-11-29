أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فريق بحثي من مدينة "عبدالعزيز للعلوم والتقنية" يزور "تطوير المناطق الجبلية" بجازان

Print
ناقش زراعة البُن بالمنطقة.. وتم جمع بذور مختلفة من المزارع النموذجية

فريق بحثي من مدينة

استقبل محمد بن قاسم واصلي، المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المكلف، بمقر الهيئة أعضاء فريق بحثي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وضم الفريق كلاً من أستاذ البيئة النباتية المشارك الدكتور علي عبدالرحمن نمازي، وأستاذ البيئة النباتية المساعد الدكتور مبارك سهل آل مسلم، وأستاذ الهندسة البيئية المساعد الدكتور حسن يزيد الفيفي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة زراعة البُن بالمنطقة، والتعرُّف على المزارع النموذجية لجمع بذور من أصناف مختلفة عدة.

وزار الفريق محطة التجارب الزراعية بالهيئة للتعرف على أصناف البُن من حيث الصنف والجودة، وطرق زراعتها، بحضور مسؤول محطة التجارب الزراعية المكلف نزيه أحمد حمادي.

فريق بحثي من مدينة

فريق بحثي من مدينة

فريق بحثي من مدينة

فريق بحثي من مدينة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها

جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

شبكة عيون الإخبارية