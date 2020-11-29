الأردن : رد الاعتبار لخالد شاهين في مجموعة من القضايا

جى بي سي نيوز :- اكد مصدر مطلع ان محكمة الجنايات الكبرى قررت رد الاعتبار للمستدعي خالد شاهين .
وبين المصدر : ان رد الاعتبار للمستدعي شاهين حول مجموعة من القضايا ومحو الاحكام القاضية بالادانة بها وزوال ما يترتب عليها من اثار جزائية .
وتاليا القضايا :
صدر حكم عن محكمة أمن الدولة بتاريخ 6/7/2010 يقضي بإدانة المستدعي بجناية الرشوة وبوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 3/3/2010 ولغاية 25/4/2010 حيث قام المستدعي بتنفيذ العقوبة تنفيذا كاملاً وتم الإفراج عنه بعد أن نفذ كامل العقوبة بتاريخ 3/1/2018.
و صدر حكم عن محكمة صلح جزاء عمان، حيث صدر حكم بحبس المستدعي سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم، وقد تم اسقاط الدعوى من قبل المشتكي، فقررت المحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة 5% من قيمة الشيك والرسوم على ان لا تقل عن 100 دينار والرسوم، وحيث ان الغرامة هي عقوبة أصلية والفعل وقع قبل 12/12/2018 وقد اقترن الفعل بإسقاط الحق الشخصي من المشتكي فتم شمول الغرامة بحق المستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لعام 2019 وصدر القرار بتاريخ 14/3/2019 وهو القرار الذي تم فيه تنفيذ هذه العقوبة.
و صدر حكم عن محكمة صلح جزاء عمان، حيث تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه والمتضمن الحكم عليه بالغرامة 5% من قيمة الشيك والرسوم على ان لا تقل عن 100 دينار والرسوم حيث تم دفع الغرامة بتاريخ 24/12/2017 وبذلك يكون نفذ العقوبة بدفعه للغرامة بهذا التاريخ.