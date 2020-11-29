الأردن : رد الاعتبار لخالد شاهين في مجموعة من القضايا

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جى بي سي نيوز :- اكد مصدر مطلع ان محكمة الجنايات الكبرى قررت رد الاعتبار للمستدعي خالد شاهين .

وبين المصدر : ان رد الاعتبار للمستدعي شاهين حول مجموعة من القضايا ومحو الاحكام القاضية بالادانة بها وزوال ما يترتب عليها من اثار جزائية .

وتاليا القضايا :

صدر حكم عن محكمة أمن الدولة بتاريخ 6/7/2010 يقضي بإدانة المستدعي بجناية الرشوة وبوضعه بالأشغال الشاقة ‏المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 3/3/2010 ولغاية 25/4/2010 حيث قام المستدعي ‏بتنفيذ العقوبة تنفيذا كاملاً وتم الإفراج عنه بعد أن نفذ كامل العقوبة بتاريخ 3/1/2018.‏

و صدر حكم عن محكمة صلح جزاء عمان، حيث صدر حكم بحبس المستدعي سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة ‏دينار والرسوم، وقد تم اسقاط الدعوى من قبل المشتكي، فقررت المحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة 5% من قيمة الشيك ‏والرسوم على ان لا تقل عن 100 دينار والرسوم، وحيث ان الغرامة هي عقوبة أصلية والفعل وقع قبل 12/12/2018 وقد ‏اقترن الفعل بإسقاط الحق الشخصي من المشتكي فتم شمول الغرامة بحق المستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لعام 2019 وصدر ‏القرار بتاريخ 14/3/2019 وهو القرار الذي تم فيه تنفيذ هذه العقوبة.‏

و صدر حكم عن محكمة صلح جزاء عمان، حيث تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه والمتضمن الحكم عليه بالغرامة 5% ‏من قيمة الشيك والرسوم على ان لا تقل عن 100 دينار والرسوم حيث تم دفع الغرامة بتاريخ 24/12/2017 وبذلك يكون نفذ ‏العقوبة بدفعه للغرامة بهذا التاريخ.‏