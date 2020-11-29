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"عيونك تكفي".. حملة "الصحة" للتذكير بأهمية لبس الكمامة

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"عيونك تكفي".. حملة "الصحة" للتذكير بأهمية لبس الكمامة "عيونك تكفي".. حملة "الصحة" للتذكير بأهمية لبس الكمامة
خطوة مواصلة للحملة التوعوية بفيروس كورونا التي أطلقتها الوزارة

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية تفاعلية تحت شعار (عيونك تكفي) تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بلبسها للوقاية من والحد من انتشاره، حيث يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وتتضمن الحملة الكثير من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد الكمامة؛ حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة مواصلة للحملة التوعوية بفيروس كورونا التي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان "الوقاية من كورونا"؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا COVID-19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم -بإذن الله- في الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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