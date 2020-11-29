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"إنفلونزا الطيور" يداهم بريطانيا.. وإعدام 10500 طائر لمنع تفشي الوباء

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"إنفلونزا الطيور" يداهم بريطانيا.. وإعدام 10500 طائر لمنع تفشي الوباء "إنفلونزا الطيور" يداهم بريطانيا.. وإعدام 10500 طائر لمنع تفشي الوباء
"ميدلميس" بينت أن مخاطره على الصحة العامة منخفضة

أعلنت البريطانية، اليوم (الأحد)، عن اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج الرومي في شمال البلاد.

وذكرت كبيرة الأطباء البيطريين كريستين ميدلميس، في بيان أوردته "رويترز"، أنه تأكد وجود إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من نورثاليرتون شمال يوركشاير.

وأضافت أن الإنفلونزا من سلالة "أتش5 أن8"، وأنه سيجري إعدام 10500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض.

وأشارت "ميدلميس" إلى أن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية، وأن تفشي المرض لا يشكل خطرًا على سلامة الغذاء.

وفيروس إنفلونزا الطيور معدٍ للغاية، وجرى تمييزه للمرة الأولى في إيطاليا قبل نحو 100 عام؛ حيث كان يعرف بطاعون الطيور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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