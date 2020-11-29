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"الاتصالات" تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمات خلال الربع الثالث

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تستهدف رفع مستوى الشفافية في السوق عبر نشر نتائج البيانات والمؤشرات

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث 2020؛ حيث بلغ 73.42 ميجابت في الثانية، مقارنةً بالمعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجابت في الثانية، وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" إلى تصدر شركة الاتصالات STC لقائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة 78.17 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة موبايلي بمتوسط سرعة 67.71، وشركة زين بمتوسط سرعة 61.58 ميجابت/ ثانية.

فيما تصدرت شركة "زين" قائمة شركات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 110.88 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 84.79، وشركة "موبايلي" بمتوسط سرعة 76.68 ميجابت/ الثانية.

وبينت الهيئة في تقرير "مقياس" أن شركة الاتصالات السعودية STC تصدرت قائمة أداء شركات الاتصالات في سرعة التحميل للانترنت المتنقل في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك، والباحة، وجازان، فيما تصدرت شركة موبايلي شركات الاتصالات في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في مناطق: المدينة المنورة، وحائل، ونجران، وعسير.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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