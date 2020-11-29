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الصحة: آلية جديدة للإعلان عن إصابات #كورونا في المملكة

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الصحة: آلية جديدة للإعلان عن إصابات #كورونا في المملكة الصحة: آلية جديدة للإعلان عن إصابات #كورونا في المملكة
"العبدالعالي": استقرار عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس #كورونا الجديد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وأكد خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة استقرار عدد الإصابات بفيروس #كورونا خلال الأسبوع الماضي موضحا ان هناك تذبذب عدد إصابات “كورونا” في منطقة تبوك الأسبوع الماضي.

وكاشفاً أن التقيد بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي لتراجع الإصابات بكورونا. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية