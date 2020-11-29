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حب متوارث.. حضور لافت بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لصغار السن

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صور تذكارية وتفاعل كبير من الحضور مع اتباع الإجراءات الاحترازية

حب متوارث.. حضور لافت بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لصغار السن

شهدت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقام في ملهم شمال مدينة الرياض بتنظيم من نادي الصقور السعودي، حضوراً لافتاً لصغار السن في مسابقة الدعو (الملواح)، مشاركين أو ملوِّحين، أو متابعين لحركة الصقر في مختلف الأشواط، في صورة تبرز توارث هذه الهواية العربية الأصيلة.

وشهدت أشواط المسابقة تفاعلاً من قبل الأطفال والشباب الذين أخذوا بالتلويح للصقر، وتشجيعه على قطع مسافة السباق بأسرع مدة زمنيَّة، أملاً في تحقيق المراكز العشرة الأولى والتأهل للأشواط النهائيَّة.

وحرص الأطفال على التعرف بشروط المسابقة والتقاط الصور التذكارية وهم يحملون الصقور، وعلى اتباع التعليمات برفقة ذويهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يكرّم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط، وتتأهل المراكز السبعة الأولى من كل شوط للأشواط النهائية للمسابقة (كؤوس الملك عبدالعزيز)، فيما يحصل أول عشرة مراكز في كل شوط على جوائز نقدية.

وستشهد النسخة الثالثة من مهرجان الصقور 35 شوطاً تأهيلياً لملواح السعوديين، و24 شوطاً تأهيلياً للدوليين، في حين خصص 25 شوطاً نهائياً للسعوديين (كؤوس الملك عبدالعزيز)، منها شوط لصقور الإنتاج، بالإضافة إلى أربعة أشواط كؤوس للدوليين، أما مسابقة المزاين، فخصص لها نادي الصقور السعودي سبعة أشواط، ضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

حب متوارث.. حضور لافت بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لصغار السن

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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