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البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
"سما" تضيء منزل "الغمري"
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
منظمة تتوقع موعد تعافي اقتصاد العالم إلى مرحلة ما قبل "كورونا"
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
"الشباب" يستضيف "الاتحاد".. في ذهاب نصف نهائي "كأس محمد السادس"
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
تتحرك بسرعة.. "فايزر" تتقدم لترخيص لقاحها في أوروبا
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
"الصحي السعودي" ينظم "الملتقى الافتراضي للسكري".. الجمعة
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ
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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 03:12 مساءً
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8 الصبح - "فيها حاجة حلوة" أية..طالبة هندسية تبدع في الرسم بالمسامير
DMC
DMC
الأحد 29 نوفمبر 2020 12:40 مساءً
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