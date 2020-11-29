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الجامعة العربية تناقش آثار الحصار الإسرائيلي على التعليم في الأراضي المحتلة

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الجامعة العربية تناقش آثار الحصار الإسرائيلي على التعليم في الأراضي المحتلة الجامعة العربية تناقش آثار الحصار الإسرائيلي على التعليم في الأراضي المحتلة
تناقش تأثيرات جدار الفصل العنصري السيئة على الحياة اليوميـة للشعب الفلسطيني

الجامعة العربية تناقش آثار الحصار الإسرائيلي على التعليم في الأراضي المحتلة

تعقد غدًا بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ "102" للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة عبر الفيديو "كونفرانس".

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، أن اللجنة ستناقش الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي على العملية التربوية في الأراضي العربية المحتلة وأداء مؤسسات التعليـم الفلسطينـية وآثار جدار الفصل العنصري السيئة على الحياة اليوميـة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث أيضًا آثار العدوان والحصار والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة على العملية التعليمية والجوانب الإنسانية والمادية والنواحي النفسية للطلبة ومحاولات سلطات الاحتلال فرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية وتغيير وتشويه المناهج الفلسطينية التي تدرَّس في مدارس القدس المحتلة، إضافة إلى مناقشة جهود دعم البرامج التعليمية لأبناء فلسطين في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت إغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية في ظل الانتشار الواسع والسريع لجائحة كورونا.جامعة الدول العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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