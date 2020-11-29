أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة .. بلدية المعابدة تزيل 21 بركسًا مخالفًا لتحسين المشهد البصري

Print
الأمانة شكلت فرقًا مختصة لرصد وتحسين أي مظهر سلبي بالأحياء والشوارع

مكة .. بلدية المعابدة تزيل 21 بركسًا مخالفًا لتحسين المشهد البصري

أزالت بلدية المعابدة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة ضمن نطاق البلدية 7 بركسات خلال اليومين الماضيين ليصل عدد ما تم رفعه خلال الثلاثة أشهر الماضية 21 بركسًا بهدف تحسين المشهد البصري.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف أن الأمانة نفذت عديدًا من الأعمال لمعالجة التشوه البصري والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوّهة للمظهر العام، وكذلك معالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة السيارات التالفة والبركسات المهملة من الشوارع العامة والميادين وإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري.

وأشار إلى أن الأمانة شكلت عديدًا من الفرق المختصة بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ ومتابعة دائمة من وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سلبي في أحياء وشوارع مكة المكرمة، لافتًا إلى تكثيف أعمال مبادرة تحسين وإزالة التشوه البصري تضمن إنجاز عديد من الأعمال على كل الميادين والطرق الرئيسة والداخلية بمكة المكرمة.

من جانب آخر قال رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري: "إن البلدية تستكمل حملتها على إزالة كل المخالفات التي تؤدي لتشوه البصري ضمن نطاق البلدية".

ولفت المهندس "الشنبري" إلى أن البلدية ستواصل حملاتها لتحسين المشهد البصري؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بإزالة جميع المخالفات من قبلهم.

مكة .. بلدية المعابدة تزيل 21 بركسًا مخالفًا لتحسين المشهد البصري

التشوه البصري أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد

في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية

في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية

"سما" تضيء منزل "الغمري"

"سما" تضيء منزل "الغمري"

بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية

بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية

شبكة عيون الإخبارية