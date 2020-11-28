أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مرور مكة" يضبط قائد حافلة يتنقل بين المسارات ولا يلتزم بالمسارات

Print
تم إحالته إلى "هيئة الجزاءات المرورية"

ضبطت إدارة مرور العاصمة المقدسة، وفي وقت قياسي، قائد حافلة وأحالته إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية، تفاعلاً مع "سبق".

وكان قائد الحافلة، والتي تتبع لإحدى الجهات الخدماتية في العاصمة المقدسة، يقود الحافلة بسرعة عالية، ويتنقل بين المسارات، ويسير في أقصى المسار الأيسر على الرغم من خلو المسار الخاص بالحافلات من المركبات، مخالفًا بذلك تعليمات المرور بوجوب التزام الحافلات بالقيادة في أقصى المسار الأيمن.

وتجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "سبق"، بعد توثيق المخالفات بمقطع ، وضبطت قائد الحافلة، وطبقت بحقه الأنظمة المرورية في مثل تلك المخالفات.

المرور المرور السعودي مخالفة مرورية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة

فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة

قصة "سرقة 70 مليون" في الجزائر بدأت وانتهت بفيديو على فيسبوك

قصة "سرقة 70 مليون" في الجزائر بدأت وانتهت بفيديو على فيسبوك

فيديو يهزأ من لاعب الزمالك شيكابالا ودعوات في مصر لنبذ العنصرية

فيديو يهزأ من لاعب الزمالك شيكابالا ودعوات في مصر لنبذ العنصرية

شبكة عيون الإخبارية