أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. "تركي آل الشيخ" يصل الرياض ويسجد شكرًا لله على أرض الوطن عقب الرحلة العلاجية

Print
شاهد .. "تركي آل الشيخ" يصل الرياض ويسجد شكرًا لله على أرض الوطن عقب الرحلة العلاجية شاهد .. "تركي آل الشيخ" يصل الرياض ويسجد شكرًا لله على أرض الوطن عقب الرحلة العلاجية
عبر مقطع في تغريدة بـ"تويتر" تم تداولها على نطاق واسع

شاهد ..

بث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قبل قليل مقطع فيديو لعودته للرياض عقب الرحلة العلاجية وهو يسجد شكرًا لله عقب وصوله للرياض، وذلك عبر تغريدة بحسابه في "تويتر"، تم تداولها على نطاق واسع.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد حدد قبل أيام عدة موعدًا للاجتماع بمنسوبي الهيئة، وعودته للعمل بعد انتهاء رحلة علاجه في نيويورك.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه بموقع تويتر: "إخواني وأخواتي منسوبي هيئة الترفيه، اشتقت للعمل معكم، ومتابعة إنجازاتكم". مضيفًا: "ألتقيكم يوم الاثنين -بإذن الله- في المكتب في الرياض الحبيبة".

وطمأن "تركي آل الشيخ" في وقت سابق متابعيه على صحته، مؤكدًا أنه يستعد للعودة إلى قريبًا بعد رحلة علاج قضاها بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إن شاء الله آخر شهر نوفمبر راجع للرياض. والحمد لله أنا بخير، والشر زال".

وأضاف: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ومولاي ولي العهد، على رعايتهما لي، وكريم معروفهما دين في رقبتي وكل أبناء وبنات الوطن.. إلى الرياض.. قريبًا حتوحشنا نيويورك".

آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة

فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

شبكة عيون الإخبارية