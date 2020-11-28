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الباحة.. وفاة المواطن المصاب في حادث الارتطام بعمود إنارة

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الباحة.. وفاة المواطن المصاب في حادث الارتطام بعمود إنارة الباحة.. وفاة المواطن المصاب في حادث الارتطام بعمود إنارة
يتبع إحدى الجهات الأمنية بالمنطقة

الباحة.. وفاة المواطن المصاب في حادث الارتطام بعمود إنارة

كشفت مصادر "سبق" عن أن المواطن الذي تعرّض لحادث ارتطام بعمود إنارة قبل ساعات في طريق بني محمد بالأطاولة تُوفي، وأنه يتبع إحدى الجهات الأمنية بالباحة.

وصرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني إلى "سبق" بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بعمود إنارة في الأطاولة أمام محطة الساحة، الساعة الـ19:33 مساء اليوم.

وأردف "الزهراني" بأنه تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة خطيرة، وتوقُّف قلب وتنفُّس؛ فتم عمل إنعاش قلب رئوي cpr ، والتدخل إسعافيًّا له، ونقله إلى مستشفى القرى العام.

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تعرَّض لإصابات بالغة

"المدني" و"المرور" يباشران حادثة ارتطام مركبة بعمود إنارة واحتجاز السائق

باشرت الجهات الأمنية بالباحة (المرور والدفاع المدني) قبل قليل حادث انحراف مركبة، وارتطامها بعمود إنارة في "بني محمد" بقرية الأطاولة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن فِرق الدفاع المدني باشرت إخراج المحتجز، الذي تعرض لإصابات بالغة، وذلك باستخدام معدات اللحام لإخراجه من داخل المركبة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.الدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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