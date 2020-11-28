بثلاثية القرن.. الهلال تُوِّج بكأس الملك.. وطار بـ10 ملايين ريال

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ضرب النصر بثنائية وبلغ البطولة الـ61 في مسيرته

تُوِّج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لكرة القدم للمرة التاسعة في مسيرته على حساب غريمه التقليدي النصر 2/ 1 (بهدفَي سو وقوميز)، إلى جانب ضم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف اللقب الآسيوي، واللعب في كأس العالم للأندية. كل ذلك كان في الموسم الذهبي للهلال 2019-2020.

وظفر الهلال بقيادة رئيسه فهد بن نافل، ومدرب الفريق "رازفان"، وقائد الفريق سلمان الفرج، بجائزة المركز الأول مع كأس الملك، ومبلغ قدره 10 ملايين ريال، وبلغ البطولة رقم 61.الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين كأس الملك النصر