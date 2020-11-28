انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بدخول الفحل وإنتاجه.. غدًا

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البداية في "فئة المجاهيم"

تبدأ غدًا الأحد عملية دخول المنقيات المشاركة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يقام خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبل بمحافظة رماح بالصياهد الجنوبية للدهناء (على بعد 120 كيلومتراً عن الرياض) علي مساحة تتجاوز 225 كيلو متراً مربعًا، وستكون البداية بدخول فئة الفحل وإنتاجه لون المجاهيم.

وتأتي إقامة المهرجان إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، في إطار حرصه الدائم -يحفظه الله- على دعم قطاع الإبل ومحبيه، وما تمثله الإبل من تاريخ وموروث شعبي متأصل في نفوس أبناء المملكة العربية السعودية ودول منطقة الخليج العربي والدول العربية.

ويقام المهرجان العام الحالي وسط إجراءات احترازية كبيرة سيطبقها نادي الإبل، والذي يحرص على سلامة الجميع، من ملاك ومشاركين وعاملين وزوار وجمهور المهرجان، حيث سيتم تطبيق كافة الاحترازات الصحية وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة.

وتشهد النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تحديثات جديدة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فئة المجاهيم